Внучката на Гала стана на годинка

Новата седмица в „На кафе” по Нова телевизия започна с обсъждане на първия рожден ден на Лора, внучката на Гала. Точно преди година тя се появи на бял свят, а водещата нямаше как да се скрие от въпросите за празненството по този повод.

„Няма да има Лабубу”, отвърна категорично звездата на Нова тв на въпрос дали и тя се е увлякла по новата играчка, превърнала се в мания. Гала разкри също, че тържеството ще е камерна семейна вечеря, само с най-близките на дъщеря ѝ Мари и на мъжа ѝ.

Водещата каза също, че най-вероятно на първия си рожден ден малката Лора ще има поне няколко фотосесии, които ще останат главно в семейния архив.

В петък пък дъщерята на Гала, Мари, ще гостува в предаването, за да говори за своите ритуали за красота. „Като знам какво преживя, много ми е интересно какво ще каже”, отбеляза водещата на „На кафе”.

