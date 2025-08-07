Водач на тротинетка: От 7 септември всички ставаме незаконни

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

С промените в закона, приети скоростно от депутатите преди ваканцията им, движението на всички електрически тротинетки и разновидностите им, става на практика незаконно от 7 септември. Това обяви в студиото на Нова телевизия Владислав Стоицов от асоциацията за електромобилност. Той обясни, че за водачите им вече се изисква застраховка „Гражданска отговорност”, а още не е ясно дали застрахователите изобщо ще предлагат такава.

При всички случаи, за да се сключи застраховка, трябва да има регистрация на превозното средство, а как ще става това е пълен хаос, подчерта Стоицов. Той обясни, че законът трябва да се промени, като се регистрира серийния номер на тротинетката, а не номера на шасито, както е записано в закона.

Всяка община тепърва трябва да решава, как да регистрира индивидуалните електрически возила, каза още Стоицов. Той подчерта, че асоциацията за електромобилност изобщо не е била поканена при обсъждането на промените в закона от депутатите. Проблемът е, че те са в отпуска и няма да се съберат преди новите правила да влязат в сила.

