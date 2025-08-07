реклама

Водач на тротинетка: От 7 септември всички ставаме незаконни

07.08.2025

С промените в закона, приети скоростно от депутатите преди ваканцията им, движението на всички електрически тротинетки и разновидностите им, става на практика незаконно от 7 септември. Това обяви в студиото на Нова телевизия Владислав Стоицов от асоциацията за електромобилност. Той обясни, че за водачите им вече се изисква застраховка „Гражданска отговорност”, а още не е ясно дали застрахователите изобщо ще предлагат такава.

При всички случаи, за да се сключи застраховка, трябва да има регистрация на превозното средство, а как ще става това е пълен хаос, подчерта Стоицов. Той обясни, че законът трябва да се промени, като се регистрира серийния номер на тротинетката, а не номера на шасито, както е записано в закона.

Всяка община тепърва трябва да решава, как да регистрира индивидуалните електрически возила, каза още Стоицов. Той подчерта, че асоциацията за електромобилност изобщо не е била поканена при обсъждането на промените в закона от депутатите. Проблемът е, че те са в отпуска и няма да се съберат преди новите правила да влязат в сила.

 

0
0
kris (преди 10 секунди)
Рейтинг: 490403 | Одобрение: 89413
Чета за Гражданската, но никой не споменава легитимността на тротинеткаджиите....Щом карат по пътното платно трябва да са преминали курсовете и да знаят правилата.....Да създадат възможност да се явяват на изпит за книжка на 16 години например за 50 кубика скутер....Пишлеметата вън от класацията !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 27 минути)
Рейтинг: 134023 | Одобрение: 15258
Сега не можем да минем ГТП от тротинеткаджиите,като се извият едни опашки по пунктовете!!!;)Ангелче:woot: Май спешно трябва да се открие Парламентарна лудница,за откачените ни депутати!!!:devil::woot::devil:

