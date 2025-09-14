Володимир Зеленски предложи помощ на НАТО с дронове

снимка Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта важността на дроновете за защитата на страната му от руската инвазия и едновременно с това предложи помощ на НАТО в противодействието на руските безпилотни летателни апарати. Украинският лидер направи изявлението в традиционното си видеообръщение към нацията днес, съобщи БТА.

"Най-ефективните санкции - санкциите, които работят най-бързо - са удари по руските нефтопреработвателни комбинати, по техните терминали и техните петролни складове", заяви Зеленски.

Държавният глава на Украйна отбеляза, че тези нападения са болезнени за Русия и освен това засягат военните действия на Москва. Според него подобни атаки "са ограничили значително капацитета на руската петролна индустрия, а това само по себе си значително ограничава военните способности" на Русия.

Масирана въздушна атака

Украйна предприе тази нощ мащабна въздушна атака срещу Русия, използвайки най-малко 361 дрона. При атаката беше предизвикан краткотраен пожар в петролна рафинерия в руския северозападен град Кириши, разположен на 110 километра от Санкт Петербург.

