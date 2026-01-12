Времето през новата седмица 12 - 18 януари

Снимка Пиксабей

Новата седмица (12-18 януари) ще подложи българите на екстремен термален стрес, преминавайки от дълбоко замръзване към пролетно затопляне само за няколко дни. Докато синоптиците обещават край на студа, скритата заплаха за Дунавската равнина остава температурната инверсия и опасността от смог.

Леденият старт

Седмицата започва с измамно слънце в понеделник, но вятърът от северозапад ще напомня за зимата. Истинският удар обаче ще дойде във вторник сутринта. Тогава термометрите ще се сринат до полярни стойности между минус 12° и минус 7°, пише Дунав мост.

"Във вторник сутринта ще бъдат измерени най-ниските температури за периода, но през деня живакът бързо ще тръгне нагоре," съобщават метеоролозите.

Този "бърз" преход крие рискове. Следобед във вторник облачността ще се увеличи и се очакват валежи от сняг, които в комбинация със затоплянето ще създадат условия за опасни поледици и "черен лед" по пътната мрежа.

Капанът на инверсията в Дунавската равнина

Докато Южна България ще се радва на затопляне и температури до 11° през уикенда, Северна България е заплашена от класическия зимен капан – инверсията.

Прогнозата за "почти тихо време" и мъгли в Дунавската равнина е сериозен сигнал за качеството на въздуха. Липсата на вятър ще задържи фините прахови частици ниско до земята, превръщайки градове като Русе във "витрина" на мръсния въздух, въпреки че на хартия температурите ще се повишават.

Уикенд на контрастите

Края на седмицата ще донесе успокоение на вятъра и смяна на посоката му от юг-югоизток. Това ще доведе до парадоксална ситуация в събота и неделя:

В планините и на юг: Пролетно усещане с максимални температури между 8° и 11°.

В низините и покрай Дунав: Мрачно, мъгливо и по-хладно време, с температури, които трудно ще надхвърлят 3-5 градуса заради липсата на слънце.

Медиците предупреждават, че амплитуда от над 20 градуса (от -12° до +11°) в рамките на 5 дни е изключително натоварваща за сърдечно-съдовата система и хората с хронични заболявания трябва да бъдат особено внимателни.





Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!