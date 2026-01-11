Все повече българи напускат Великобритания

Кадри БТВ

Броят на българите, които напускат Великобритания, вече значително надхвърля броя на новопристигащите сънародници на Острова. Данните на британската Служба за национална статистика (ONS) за периода до юни 2025 година показват безпрецедентен обрат в миграционните нагласи, съобщи bTV, позовавайки се на анализ на "Daily Mail".

"Това не е наблюдавано в подобни мащаби от години", отбелязват анализатори, подчертавайки, че Великобритания постепенно губи имиджа си на привлекателен икономически център за европейските граждани.

Според официалните данни, за една година Обединеното кралство са напуснали около 11 000 български граждани. В същото време по-малко от 4000 сънародници са пристигнали в страната с цел дългосрочно установяване. Този рязък спад поставя българите на трето място сред европейските нации, които масово избират пътя към дома или към други държави от Европейския съюз.

Лидер в тази класация са румънците, от които близо 37 000 са си тръгнали от Острова за същия период, при едва 14 000 новопристигнали.

Причините: От скъпия живот до здравната криза

Основният двигател на тази "обратна миграция" е комбинация от икономически и социални фактори. На първо място са непосилните разходи за живот – цените на наемите, храните и енергията продължават да изяждат доходите на мигрантите. Към това се добавят и хроничните проблеми в Националната здравна служба (NHS), характеризиращи се с безкрайни списъци на чакащи и недостиг на специалисти.

Особено тревожен е "неофициалният" фактор на дискриминация. През последната година зачестиха случаите на административен натиск върху българи, получаващи социални помощи. Много от тях съобщават за получени писма с искания за незабавно връщане на вече усвоени средства, което създава чувство на несигурност и враждебност.

Румънският модел на успех

Интересен акцент в докладите е сравнението с Румъния. Докато британската икономика буксува, румънската бележи стабилен растеж със значително увеличение на заплатите и по-достъпни имоти. Това мотивира много румънски семейства да се завърнат и да инвестират в малки ферми или собствен бизнес – модел, който става все по-привлекателен и за българските емигранти, уморени от стреса в големите британски мегаполиси.

