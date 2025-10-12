Все повече домакинства в Нидерландия разполагат с активи над 1 милион евро

Снимка Пиксабей

Броят на домакинствата с активи над един милион евро в Нидерландия нараства всяка година. В началото на 2024 година в страната са регистрирани 452 хиляди такива домакинства, което е с 17 хиляди повече спрямо предходната година, съобщава Статистическата служба на Нидерландия.

Около 5,5% от всички нидерландски домакинства вече могат да се нарекат милионери. Това не означава, че имат милион евро в банковата си сметка, а че общата стойност на имуществото им, включително жилището, достига тази сума.

Най-голяма концентрация на милионери има в провинциите Северна Холандия и Утрехт. Там около 7% от домакинствата притежават активи на стойност поне милион евро. В общините Блумендал и Ларен всяко трето домакинство разполага с имущество над милион евро или повече.

Повечето богати хора не са мултимилионери. Средното богатство на милионерите в момента е 1,6 милиона евро. Само 3% от тях притежават активи на стойност над 10 милиона евро.

Структура на богатството

За средния милионер жилището представлява около една четвърт от имуществото му, като в тази стойност се отчита цената на къщата минус ипотечния дълг. При останалите нидерландски домакинства къщата съставлява три четвърти от имуществото.

Сред милионерите се наблюдава застаряване на населението. За около 40% от тях пенсионирането е най-големият източник на доходи, съобщава БТА.

Промяна в профила на милионерите

Преди години предприемачеството е било най-големият източник на доходи сред повечето милионери. През 2014 година това се е отнасяло за цели 70% от всички милионери в страната. Този процент обаче вече е намалял наполовина, показват данните на нидерландската статистическа служба.

