Всеки трети български лекар страда от депресия

Всеки трети лекар и медицинска сестра в България страдат от депресия или тревожност, показва мащабно проучване на Европейския офис на Световната здравна организация, публикувано на 10 октомври. Според данните, 32% от медицинските специалисти у нас изпитват депресия, а 21% са с тревожност, което поставя страната на средно ниво спрямо останалите държави в Европейския съюз, пише Дунав мост.

Изследването обхвана 90 хиляди здравни работници от всички 27 държави членки на ЕС, както и от Исландия и Норвегия. Резултатите разкриват сериозна криза в психичното здраве на медицинския персонал в цяла Европа.

Най-високи нива на депресия сред лекарите регистрира Латвия, където 50% от всички медици страдат от заболяването, следвана от Полша със същия процент. България заема 10-то място в класацията с 32%. На последно място е Дания, където само 15% от лекарите съобщават за депресивни състояния.

Подобна е картината и при тревожността - отново Латвия е първа с 61% от всички лекари, следвана от Франция с 41%. България е на 14-то място с 21%, а последни са Нидерландия с едва 6%.

"Резултатите от проучването са напомняне, че здравните системи в Европа са толкова силни, колкото са силни хората, които работят в тях," заяви д-р Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа. "Един на всеки трима лекари и медицински сестри съобщава за депресия или тревожност, а повече от един на всеки 10 е мислил да сложи край на живота си или да се самонарани. Това е неприемлива тежест за тези, които се грижат за нас," добави той.

Д-р Румен Гоцев работи в професията от 43 години и казва, че трудно ще се намери случай, който да го депресира. "То е както в армията. Първо стреляш и после мислиш. Така и тука. Първо оказваме спешна помощ и после, ако можем, се отдаваме на емоциите," сподели лекарят.

Според него здравият сън и хуморът са ключови за преодоляването на тревожността. В най-напрегнатите моменти д-р Гоцев разказва вица за Свети Петър, който посреща трима лекари в рая.

Депресията води до загуба на хуманност

Психологът Маргарита Бакрачева предупреди, че депресивните състояния при лекарите могат да доведат дори до загуба на хуманност. "Не третирам хората, както обикновено, а ги разглеждам като врагове, тъй като те изчерпват моята енергия," обясни тя възможните последици от хроничния стрес.

Медицинските работници в България са в тревога заради високия процент временни трудови договори и непосилните работни смени, показват данните на СЗО. Един от четирима лекари работи повече от 50 часа седмично, което допълнително натоварва и без това изтощената здравна система.

През последната година една трета от лекарите и медицинските сестри в Европа са преживели тормоз или насилствени заплахи на работното място, а 10% са преживели физическо насилие или сексуален тормоз.

Д-р Гоцев споделя, че винаги, когато може, напуска София, за да дойде истинската почивка и да възстанови силите си.

