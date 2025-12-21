Всяко второ дете у нас е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст

Снимка Пиксабей

Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие до навършване на 18-годишна възраст. Тревожните данни бяха оповестени от Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и разкриват мащабите на проблема в страната. Организацията поставя борбата с този феномен като основен приоритет в програмата си за следващите две години, пише Дунав мост.

Епидемия от насилие

Статистиката на УНИЦЕФ показва, че емоционалното насилие е най-разпространената форма на агресия, като почти всяко второ дете е било негова жертва. Физическото насилие засяга всяко трето дете у нас, сочат данните на организацията.

Тревожни са и цифрите по отношение на сексуалното посегателство – почти 16% от децата са преживели подобна травма. В дигиталното пространство заплахите също са сериозни, като 14% от непълнолетните са били обект на онлайн насилие.

Училището и домът – зони на риск

Според данните на международната организация, почти всяко четвърто дете е преживяло насилие в училище или в своята общност. Обезпокоителен е фактът, че домът, който би трябвало да е най-сигурното място, се оказва рискова среда за една трета от децата в България, които са жертви на домашно насилие.

Приоритет: Живот без страх

От УНИЦЕФ заявяват, че правото на всяко дете да живее без насилие е тяхна основна грижа и стратегическа цел за настоящия и следващите периоди. Организацията продължава активното си сътрудничество с националните и местни власти, гражданския сектор, бизнеса и медиите. Целта е изграждане на ефективна среда за закрила и подкрепа, която да позволи на децата да растат без страх и да развиват потенциала си.

