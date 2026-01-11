Явор Спиридонов – човекът зад ски комплекс „Осогово“

Кадър Нова ТВ

Срещаме ви с Явор Спиридонов – управител на ски комплекс „Осогово“, разказват от Нова ТВ. Той човекът зад една смела идея, превърнала се в реално място за спорт, природа и емоции.

Научете повече за личната му история за пътя от замисъла до реализирането – как се ражда мечтата за „Осогово“, какви трудности стоят зад всяка стъпка и какво удоволствие носи това, което комплексът е постигнал до момента.

Гледайте във видеото.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!