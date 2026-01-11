Явор Спиридонов – човекът зад ски комплекс „Осогово“
Кадър Нова ТВ
Срещаме ви с Явор Спиридонов – управител на ски комплекс „Осогово“, разказват от Нова ТВ. Той човекът зад една смела идея, превърнала се в реално място за спорт, природа и емоции.
Научете повече за личната му история за пътя от замисъла до реализирането – как се ражда мечтата за „Осогово“, какви трудности стоят зад всяка стъпка и какво удоволствие носи това, което комплексът е постигнал до момента.
Гледайте във видеото.
