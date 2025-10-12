Жечо Станков: Боташ“ изяжда печалбата на „Булгаргаз“ за 100 години

Снимка: Булфото

България играе доминираща роля на Балканите и гарантира енергийната сигурност на региона, но договорът с турската компания "Боташ" поставя "Булгаргаз" във фактически фалит. Това заяви енергийният министър Жечо Станков в интервю за БНТ.

"България играе доминираща роля в района на Югоизточна Европа, не само с износа, който в момента е с 60% по-голям в сравнение с миналата година, но и на база на това, че даваме възможност за балансиране на другите системи," обясни Жечо Станков. Той подчерта, че България гарантира не само сигурността на българските клиенти, домакинства и бизнес, но и на целия регион.

Министърът посочи конкретен пример за ролята на България в региона. "Доказахме това с действията си, когато цяла Северна Македония остана без електрозахранване. Именно българската система помогна за броени часове да възстановим захранването при тях," заяви Жечо Станков.

Боташ - договор, който никога не бих сключил

Енергийният министър определи договора с турската "Боташ", който беше сключен с активното съдействие на президента Румен Радев и назначеното от него служебно правителство на Гълъб Донев, като изключително уязвяващ България.

"В качеството си на министър съвсем ясно бих заявил, че такъв договор никога не бих сключил, защото икономически и финансово уязвява българската енергетика," категоричен беше Жечо Станков.

Министърът обясни, че много често, когато говорим за договора с "Боташ", се спираме само на щетите, които той нанася на "Булгаргаз", без да си даваме сметка за тежката финансова цена, която плащат домакинствата и българският бизнес.

"Тези вече 600 милиона, които са фактурирани от турската компания към българската компания, я поставят във фактически фалит. Няма да допусна срив на системата, но договорът с 'Боташ' ни задължава да платим за 100 години напред печалбата на 'Булгаргаз' в най-добрите времена, когато премиер беше Бойко Борисов," обобщи енергийният министър.

Балкански поток - изплащане до следващата година

По отношение на "Балкански поток" министър Станков посочи, че още през следващата година газопроводът ще бъде напълно изплатен. "Никой не вярваше на това, но то се показва с факти. 2.1 милиарда лева от инвестирани 2.6 милиарда вече са изплатени. Като се очаква още следващата година проектът да бъде изцяло изплатен. Това е изключително търговски проект, който доказва своята функция и запазването на потока на газ през България," подчерта енергийният министър.

Жечо Станков заяви, че България ще запази своето ключово място на транзитьор на газ. За целта страната вече изгражда нови газопроводи, които ще повишат капацитета от българо-гръцката до българо-румънската граница с между 50% и 100%.

Министърът коментира и ситуацията около "Лукойл-Нефтохим", като припомни, че държавата има в рафинерията златна акция. С нея тя има достъп до управлението на компанията, която още преди нейната приватизация е била включена сред стратегическите обекти в страната.

