Жена открадна 1,7 милиона евро, за да ги даде на измамник, представящ се за Миг Джагър

60-годишна жена, обвинена в присвояване на 1,68 милиона британски лири от шведски местен орган на властта, твърди, че станала жертва на „романтични измамници“, представящи се за сър Мик Джагър, съобщи шведското радио (Sverigesradio), цитирани от Нова ТВ.

Бившият финансов администратор, чиято самоличност не се разкрива публично, е заявила пред полицията, че човек, представящ се за рок звездата, се е свързал за първи път с нея през 2018 г. и е започнал да ѝ прави романтични предложения. Измамникът „сър Мик“ след това е започнал да я моли за пари, за да може да финализира развода и да започне връзка с нея.

Жената, която е работила в общинската администрация в Солна, богато предградие на Стокхолм, е обвинена, че впоследствие е откраднала общо 1.5 милиона шведски крони (1,68 милиона евро).

Разследващите твърдят, че тя е направила 179 отделни превода към собствените си банкови сметки между юли 2019 г. и октомври 2023 г., преди да насочи парите към страни като Гана, Нигерия, Турция и Хонконг. Тя дори продала колата си, пръстен и лятната си къща на стойност 2,5 милиона крони (230 000 евро) и изпратила парите на измамника.

Шведката, която сега е обвинена в присвояване в особено големи размери, е заявила, че не може да даде никакви обяснения за действията си и се чувства изключително засрамена от тях.

Сюзан Охбом, прокурорът, ръководил предварителното разследване, заяви, че случаят трябва да се счита за сериозен поради голямата сума пари. „Той е причинил значителни щети на общината“, добави тя. Разследването на измамата с романтична връзка е прекратено, тъй като извършителят не може да бъде идентифициран. Иззета е малка част от откраднатите пари, но по-голямата част от средствата остават загубени.

Имитирането на романтична връзка се е превърнало в тактика в индустриален мащаб за измамниците и се смята, че е струвало на жертвите във Великобритания общо 106 милиона британски лири само през миналата година. Измамници са се представяли за известни личности, включително Гари Барлоу и Киану Рийвс.

