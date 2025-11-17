Жена пострада при катастрофа на пътя Русе-Бяла

Снимка Булфото

Жена е пострадала при пътно произшествие на главния път Русе-Бяла, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Русе. Инцидентът е станал днес следобед в участъка между разклона за село Тръстеник и "Мидата", цитирано от Русе Медиа.

Според първоначалната информация лек автомобил е излязъл от пътното платно. При катастрофата е пострадала жена, която е получила комоцио и леки травми.

На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на "Пътна полиция" и Спешна помощ.

Затруднено движение

Заради произшествието движението в района се осъществява двупосочно в една лента. От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от патрул на "Пътна полиция".

