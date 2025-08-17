Жена пострада при пожар в къща в Сеново

Снимка Булфото

На 16 август 2025 година около 15:15 часа в оперативния център при Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Русе е получен сигнал за пожар в частна къща в град Сеново, който се намира в община Ветово, област Русе, пише Дунав мост.

По първоначална информация инцидентът е бил предизвикан от битова авария с газова бутилка, която е довела до възникване на огън в жилището. Екип на пожарната е реагирал незабавно и е пристигнал на място за потушаване на пламъците.

При пожара е пострадала жена на 60 години с инициали И. С. Т., която е получила леки изгаряния от първа степен по ръцете. Пострадалата е прегледана, но е отказала да бъде хоспитализирана.

