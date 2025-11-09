Жена загуби делото срещу "Астра Зенека" за 100 000 лева

Снимка Пиксабей

Пловдивчанка загуби делото си срещу шведската фармацевтична компания "Астра Зенека", с което искаше обезщетение от 100 000 лева за усложнения след ваксина срещу COVID-19. Апелативният съд в Пловдив потвърди решението на първата инстанция, че не може да се установи медицинска връзка между ваксинацията и здравословните проблеми на жената, пише Дунав мост.

70-годишната жена се ваксинира на 22 февруари 2021 година в ДКЦ I в Пловдив със "зелен коридор". Според нея, преди ваксинацията е била напълно здрава, без симптоми на коронавирус или други заболявания. След първата доза започнало ужасно главоболие, изтръпване на крайниците, кашлица и повръщане. Състоянието ѝ се влошило до степен, че е била хоспитализирана с двустранна вирусна бронхопневмония.

През първите дни след ваксинацията жената изпитала изтръпване на лявата ръка и слабост в левия крак. На третия ден здравословното ѝ състояние се влошило още повече - започнало да я тресе, устните ѝ започнали да кървят, започнала да кашля, да се задушава и да повръща. Загубила вкус и обоняние, започнало задушаване. Спешен екип я откарал в болница, където обаче отказали прием, защото нямала COVID-19.

След обиколка из болници, жената била приета с диагноза двустранна вирусна бронхопневмония. Дишала единствено с кислороден апарат. Тялото ѝ посиняло, появили се хематоми по ръцете и краката. Състоянието ѝ било критично с висок риск за живота. Поставена била диагноза COVID-19, неидентифициран вирус и бронхопневмония, въпреки че PCR тестовете били отрицателни.

Впоследствие, след консултация с кардиолог, била поставена диагноза "постваксинационен синдром". Установени били високи нива на Д-димери с висок риск за инфаркт и инсулт. Наложила се операция на носните раковини. Месеци по-късно жената изпитвала затруднения при придвижването, което наложило хоспитализация в Клиника по ревматология. Престоят в различни болници продължил около месец, съпътстван със силни болки.

Вещото лице по делото било категорично, че нито едно от оплакванията на жената не е свързано с ваксинацията с "Астра Зенека". Според експерта, мускулните болки с продължителна скованост и затрудняващото предвижване са настъпили след инфекциозното заболяване - вирусна пневмония и COVID-19.

Защитата на "Астра Зенека" посочила, че бронхопневмонията не е и не може да бъде обективен резултат от поставената ваксина. Симптомите, посочени от жената, представляват типични признаци на прекарана бронхопневмония, предизвикана от заразяване с COVID-19. Компанията подчертала, че жената е страдала от хронични заболявания на сърдечно-съдовата система - хронична сърдечна недостатъчност, както и захарен диабет с неврологични усложнения.

Решението на съда

Окръжният съд в Пловдив отхвърлил иска на жената за обезщетение в размер на 26 000 лева - частична претенция от вреди в общ размер от 100 000 лева. Апелативният съд в Пловдив потвърдил решението. Съдът обосновал решението си с липсата на медицински показатели или данни, от които да бъде направен категоричен извод, че проявилите се медицински увреждания след 22 февруари 2021 година са пряка и непосредствена последица от приложението на първа доза от ваксината.

Освен че не получила обезщетение, жената трябва да заплати над 10 000 лева съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!