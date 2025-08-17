Жената до д-р Иса Али: Бил е арестуван в миналото, но не е бил като терористите

Кадър БТВ

Жената до загиналия при катастрофата в София доктор Иса Али се оказва в драматична ситуация - не може да погребе любимия си, защото тялото може да бъде предадено само на роднини, а те са в Сирия и не владеят български език. В ексклузивно интервю за bTV тя разкри и нови разтърсващи подробности за последните часове от живота на сирийския лекар.

"Неговите близки към момента са в Сирия, Ракка. Те не владеят бг и аз няма как да контактувам по тази причина. През приятели контактувам", обясни жената до д-р Али в емоционално интервю.

Тя описа сложната процедура за погребение на чужденци в България, където по закон тялото може да бъде предадено само на законни наследници. "Тялото обаче може да бъде предадено само на негови роднини", подчерта тя, обяснявайки защо се намира в този "омагьосан кръг".

Възприемане като атентат

Особено силно впечатление правят думите на жената за начина, по който възприема инцидента. "Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост", заяви тя категорично пред камерите на bTV.

Тя изрази и страхове за собствената си безопасност: "Имам страх от извършителя от убиеца. Може да ме преследва - това е заплаха и към мен. Аз така го разбирам".

Проблеми с документите

Интервюто разкри и допълнителни подробности за сложната ситуация на д-р Али с документите в България. Според жената, той е имал проблеми със статута си заради предишни разследвания.

"Има твърдения, които не знам дали са верни, не мога да го докажа. Прибирал се е лично ми е казвал. Но не е участвал като терорист там. Той в Турция е имал някакви изказвания и имаше проблеми с ДАНС", обясни тя.

Помощ от сирийската общност

Според информация от БНТ, сирийската общност у нас е готова да помогне и тя ще бъде неговото семейство в последния му път. Това може да се окаже ключово за решаването на проблема с погребението.

Българското законодателство позволява препис-извлечението от акта за смърт да се издава и на трети лица, без да е необходимо упълномощаване, когато е необходимо за извършване на погребение Сирийската общност в България наброява хиляди души и традиционно се отзовава при кризисни ситуации, което дава надежда проблемът с погребението да бъде решен в близките дни.

