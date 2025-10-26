Жертвите на пътя в България надминаха миналогодишните

Снимка Пиксабей

България отново се насочва към челните позиции в Европейския съюз по брой загинали при пътнотранспортни произшествия. Към 25 октомври броят на жертвите достигна 363 души и за първи път тази година надхвърли статистиката от същия период на 2024 година, когато загиналите бяха 362.

Само тази нощ два тежки пътни инцидента отнеха животите на трима млади хора. Около един часа след полунощ на пътя Троян – Орешак автомобил излезе от пътното платно и се заби в железобетонен стълб. На място загина 18-годишната шофьорка, а трима младежи на възраст от 17 до 22 години бяха ранени, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч, цитирани от Дунав мост.

По същото време автомобил с четирима души се преобърна в отводнителен канал между пловдивското село Войсил и град Съединение. Мъж изпадна от колата и загина на място, като шофьорът и две пътнички са откарани в болница, според информация от МВР – Пловдив.

Румъния изпревари България в класацията за 2024 година

През 2023 година България оглави класацията в Европейския съюз с 83 загинали на милион жители от населението. Тогава Румъния беше втора с 81 жертви на милион души.

Миналата седмица Европейската комисия публикува данните за 2024 година, според които Румъния оглави класирането с 78 загинали на един милион жители, а България е втора в ЕС със 74. През миналата година 19 940 души загубиха живота си при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз, което представлява спад от два процента спрямо 2023 година.

Високи нива на смъртност при катастрофи регистрират и Сърбия със 78 жертви на милион жители, Гърция с 64, Хърватия с 62 и Латвия с 60. Средният брой за целия Европейски съюз е 45 загинали на милион жители.

Изкривяване на статистиката от МВР

Ежедневната статистика на жертвите при пътнотранспортни произшествия в България се води от "Пътна полиция" към МВР. Всяка година обаче министерството увеличава броя на извадените от списъка загинали с аргумента, че причината за смъртта им е била друга – най-често инфаркт или инсулт.

Неправителствени организации настояват ежедневната статистика да бъде иззета от МВР и дадена да се води от друга институция – Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата". Според тях това би осигурило по-обективно отчитане на действителните загуби на човешки животи по пътищата.

Провал на политиките за пътна безопасност

Повишеният брой на загинали в България през 2025 година показва пълен провал на обявените от властите мерки за подобряване на пътната безопасност. Въпреки приетите закони за отнемане на автомобили, вдигнатите присъди и близо два милиона издадени глоби годишно, резултатът остава нулев.

Експертите в областта на пътната безопасност предупреждават, че само репресивни мерки без системна работа по подобряване на инфраструктурата, обучението на шофьорите и превенцията не могат да доведат до трайно намаляване на жертвите по пътищата.

