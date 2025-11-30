Жителка на село Масларево: Плащаме въздух

Кадър БТВ

Жителите на село Масларево, община Полски Тръмбеш, са готови на крайни действия заради продължаващата водна криза. Местните хора заплашват да блокират главния път Русе – Велико Търново, ако проблемът с водоподаването не бъде решен преди коледните празници.

От 10 октомври в населеното място е обявено бедствено положение. Водата от чешмите тече само в четните дати, и то за едва три часа – от 17:00 до изчерпване на количествата в резервоарите.

Хората в Масларево подозират, че драстичният режим не се дължи само на сушата, а е въведен изкуствено заради предстоящ ремонт на уличния водопровод. Според тях потреблението е начислено нереално високо.

"Откакто сме на режим, имаме три пъти повече вода по потребление, което е пълен абсурд. Плащаме въздух", заяви Радина Петрова, цитирана от bTV.

До юли тази година селото не е имало сериозни проблеми с водоснабдяването, но след това преминава на строг режим. Водопроводната мрежа в района е изградена още през 60-те години на миналия век, а местните кладенци се захранват чрез дренажи от близкия язовир.

Позицията на ВиК и институциите

От "ВиК Йовковци" отричат обвиненията за манипулация на режима. Според дружеството причината за кризата е комплекс от фактори – липсата на валежи, остарялата инфраструктура и рязкото намаляване на дебита на водоизточниците.

"Ниското налягане и недостигът на вода се дължат единствено на релефа. ВиК операторът е предприел всички действия за увеличаване дебита на водоизточниците и почистване на действащите съоръжения", посочват от водното дружество в своята официална позиция.

Заради кризата, в края на октомври Държавният резерв предостави над 17 000 литра бутилирана вода за жителите на селото. На 20 ноември община Полски Тръмбеш е обявила и обществена поръчка за ремонт на уличния водопровод на стойност 236 300 лева.

Искане за независим контрол

В Масларево вече е създаден инициативен комитет, който настоява за сформиране на междуведомствена комисия. Целта ѝ е да извърши независима проверка и да упражни контрол върху управлението на водоподаването. Ако исканията им не бъдат чути, жителите са категорични, че ще пренесат недоволството си на натоварения път Русе – Велико Търново.

