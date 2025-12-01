За 2,3 млн. евро: Продадоха картина на Рубенс, смятана за изгубена от 400 години

Снимка Пиксабей

Картина на бароковия майстор Петер Паул Рубенс (1577-1640), която е изчезнала преди повече от четири века, около 1613 г., бе продадена за 2,3 милиона евро на търг в неделя във Версай, организиран от аукционната къща „Озена“, съобщи Нова ТВ.

Творбата, изобразяваща Исус Христос на кръста, е открита преди около година в частен имот в Париж.

От аукционната къща „Озена” обясниха, че автентичността и произходът на картината са потвърдени след научен анализ от Комитета на Рубенс в Антверпен. Микроскопското изследване на слоевете боя е разкрило не само бели, черни и червени пигменти в областите, представящи плът, но и сини и зелени пигменти, чиято употреба е типична за изображенията на човешката кожа от Рубенс.

Макар художникът да е нарисувал много картини за църквата, това шедьовър с размери 105,5 на 72,5 сантиметра вероятно е бил предназначен за частен колекционер.

„Творбата е била придобита от художника от XIX век Уилям Бугеро (1825-1905) или от дъщеря му Анриет Винсенс-Бугеро (1857-1913). И двамата са били наясно с важността на това произведение, но не са споделили това. Картината остава в ателието на Уилям Бугеро в Париж и винаги е била в семейството, което наскоро реши да я продаде”, се казва в съобщението на аукционната къща.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!