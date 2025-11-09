За месец БАБХ е спряла вноса на 320 т храни и фуражи с наднормено съдържание на вредни вещества

Снимка Пиксабей

Само за месец експертите от Агенцията по храните (БАБХ) са спрели на границата над 320 тона пратки с храни и фуражи, които не съответстват на европейските стандарти.

За отхвърлените стоки са създадени специални уведомления в Европейската система за бързо оповестяване.

В рамките на официалния ветеринарен и фитосанитарен контрол по граничните пунктове в периода от 29 септември до 2 ноември Агенцията по храните е отхвърлила общо 35 пратки с произход от трети държави, предава БНР.

Те са били предназначени за внос в Европейския съюз и са съдържали стоки с наднормено съдържание на различни вредни вещества.

Спрени са пратки с пипер и нар поради установено наднормено съдържание на пестициди; сушени смокини, лешници, шамфъстък и домати поради замърсяване с микотоксини и охратоксин А.

Нарушения са установени при пратки със сладолед, както и листни зеленчуци и декоративен посадъчен материал – поради незадоволителна документална проверка при контрола на граничните пунктове.

За отхвърлените пратки са създадени 30 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи.

Системата е създадена от Европейската комисия и свързва специално определени звена за контакт в държавите членки на Европейския съюз, Европейския орган по безопасност на храните и трети държави.

