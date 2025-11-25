Забраниха на Грета Тунберг да влиза във Венеция

Снимка: ЕП

Шведската активистка Грета Тунберг получи забрана да влиза във Венеция за срок от 48 часа, след като участва в протестна акция, при която водите на Канале Гранде бяха оцветени в яркозелено. Инцидентът се разигра през изминалия уикенд и предизвика острата реакция на местните власти, съобщават италианските медии, цитирани от Дунав мост.

Полицията във Венеция наложи на Тунберг и глоба в размер на 150 евро за участието ѝ в демонстрацията, организирана от движението "Бунт срещу унищожението" (Extinction Rebellion).

"Спрете екоцида"

Групата активисти, водена от Тунберг, изля безвреден оцветител (флуоресцеин) във водите на емблематичния канал в събота, докато туристите наблюдаваха с изненада. Акцията беше част от координирани протести в десет италиански града, включително Милано, Рим и Болоня, целящи да привлекат вниманието към "катастрофалните последици от климатичните промени" и провала на преговорите на конференцията COP30 в Бразилия.

Демонстрантите издигнаха плакати с надписи "Спрете екоцида" и обвиниха световните лидери в бездействие.

Остра реакция на властите

Губернаторът на област Венето Лука Зая осъди категорично действията на активистите, определяйки ги като "вандализъм".

"Това е неуважителен акт към нашия град, неговата история и крехкост. Изненадан съм да видя Грета Тунберг сред авторите на този безполезен протест, които очевидно целят повече собствена реклама, отколкото реална защита на околната среда", заяви Лука Зая, цитиран от местните издания.

Според властите, въпреки че боята е безвредна, подобни акции налагат скъпоструващи проверки на качеството на водата и почистване, което натоварва допълнително бюджета на историческия град. Наложената на Тунберг мярка "Daspo urbano" представлява административна заповед за временно отстраняване от града, която често се прилага срещу лица, нарушаващи обществения ред.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!