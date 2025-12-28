Забраниха пиротехниката за Нова година в Две могили

Снимка Пиксабей

Кметът на Община Две могили Мариета Петрова наложи строга забрана за продажбата и употребата на пиротехнически средства по време на предстоящите Новогодишни празници. Мярката е въведена със заповед, базирана на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредба № 3 на Общинския съвет за поддържане на обществения ред, пише Дунав мост.

Целта на ограниченията е да се гарантира спокойствието на гражданите, да се опази общинската собственост и да се предотвратят инциденти, застрашаващи живота и здравето на хората.

Заповедта категорично забранява използването на фабрични и самоделни фойерверки, пиратки и други пиротехнически изделия на ключови обществени места. Ограничението важи за:

Пазари, улици, площади и павилиони;

Превозни средства и закрити помещения;

Зони в близост до леснозапалими материали;

Районите на учебни и детски заведения (училища и детски градини);

Лечебни и здравни заведения, както и домове за социални услуги;

Молитвени храмове.

Изключения и санкции

Единственото изключение от заповедта се допуска за артикули, за които предварително е издадено съответно разрешение за употреба с увеселителна цел.

От общинската администрация предупреждават, че контролът ще бъде засилен. На нарушителите ще бъдат налагани глоби и имуществени санкции съгласно разпоредбите на чл. 40, т. 2 от Наредба № 3 на Общински съвет – Две могили.

