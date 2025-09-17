Забраняват прибиращите се дръжки на вратите

Кадърр Ютуб

Инцидент, в който участват пожарникар и катастрофирала Tesla Model Y, подчертава рисковете за безопасността, свързани с вградените, задвижвани с електричество дръжки на вратите – дизайн, който вече е широко разпространен в много електрически автомобили. Когато електрическата система на Tesla спряла да функционира при катастрофата, един от пътниците, който е бил в съзнание, остава заклещен вътре, защото дръжките на вратите не сработват, предаде Факти.

Макар този дизайн, който се използва и в автомобили като Ford Mustang Mach-E, Nissan Leaf и Kia EV6, често да бъде хвален за външния си вид и аеродинамичните си предимства, той може да създаде опасна ситуация в случай на авария. Въпреки че повечето от тези автомобили имат ръчно задействане на вратите, много хора не знаят къде се намира то и как да го използват. По-голямото притеснение е за пътниците, които са в невъзможност да се справят сами с механичното задействане.

В отговор на тези проблеми, свързани с безопасността, вече ви споделихме, че Китай обмисля забрана на вградените дръжки на вратите, което може да принуди автомобилните производители да използват поне частично разположени външни дръжки и механични вътрешни механизми за отваряне. Макар да не е идеално решение, такава регулация може да окаже значително влияние върху глобалния дизайн на автомобилите, като се има предвид важността на Китай като пазар. Освен Китай, още няколко държави също обмислят подобни стъпки, за да увеличат безопасността при инциденти

