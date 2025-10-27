Задържаха фалшив лекар в Банкок, оперирал пациенти в колата си

Снимка Пиксабей

Полицията в Тайланд арестува 51-годишен мъж в покрайнините на Банкок, който се представял за лекар и извършвал „козметични“ операции за уголемяване на мъжки полови органи директно от колата си.

Полицаите под прикритие, които организирали задържането, били шокирани от оборудването в автомобила – вътре имало анестетици, хирургически инструменти и дори медицински лампи, превърнали колата в сцена от евтин филм на ужасите.

След разследването станало ясно, че „лекарят на пътя“ е работил в района на Къмпхенг Пхет 6 в Банкок, където извършвал процедурите си срещу солидна сума. Колко пациенти е „обслужил“ и дали някой е пострадал тепърва ще се установява, съобщи Нова ТВ.

Властите в Тайланд напомнят на гражданите да бъдат внимателни към подобни обяви в интернет, особено когато „медицинският кабинет“ идва с двигател и регистрационен номер.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!