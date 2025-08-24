Задържаха избягалия шофьор на буса с мигранти

Кадър Нова ТВ

Шофьорът на буса с русенска регистрация, който избяга след зрелищна гонка с полицията в бургаското село Лозенец, е задържан, съобщи Нова ТВ.

Инцидентът се случва в събота вечер, когато бус, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан, отказва да спре на контролен пункт и бива преследван от патрули на полицията. По време на преследването, което завършва в Лозенец, шофьорът изоставя превозното средство в движение и успява да избяга.

Очевидка на случилото се – Жечка Стаматова, разказа: „Бусът дойде с висока скорост, спря, шофьорът скочи в движение, тръгна да бяга. Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание. Направо бяха ужасна картинка. Съдействаха всички хора наоколо – с вода, с храна. Посъвзеха се момчетата, но това е“.

Мигрантите, сред които е и мъж на име Селим, споделят, че са платили по 4000 долара на каналджия, за да бъдат транспортирани от Турция до Западна Европа. „Чакахме дълго за това. Аз съм служил десет години в Афганистанската армия. Дадохме пари и стояхме в гората четири дни, докато ни вземат. Шофьорът беше българин. Не го познаваме“, разказва Селим пред NOVA.

По информация на Гранична полиция, задържан е и водачът на пилотния автомобил, който съпровождал буса. Той е грузински гражданин.

Главен комисар Антон Златанов съобщи, че се работи активно по разкриването на по-високите нива от организираната мрежа за трафик на мигранти. „Това със сигурност ще се случи“, категоричен е той.

По думите му маршрутът по Южното Черноморие става все по-рисков заради увеличения брой опити за нелегален трафик през летните месеци. „Август и септември са пикови за нас. Няколко пъти седмично имаме гонки с мигранти. Пътната мрежа край морето е опасана с патрули“, поясни той.

Полицията прилага специални тактики – едновременно със заградителни мероприятия, служителите следват съмнителните превозни средства, за да осигурят безопасността на всички участници – както на мигрантите, така и на другите хора по пътя.

Ситуацията около задържането на шофьора на буса приключва след мащабно издирване, в което се включват екипи от градовете Царево, Бургас и Приморско. Според очевидци, мъжът е бил с брада, висок около 1,65 метра и се е скрил първо в къща, а после избягал към къмпинг „Корал“.

Местни жители, които са станали свидетели на случилото се, описват сцената като „травматична и страшна“. „Полицаите бяха на метри от него. Той избяга по улицата, всички много се изплашихме. Видяхме нещо, което трудно се забравя“, сподели друга жена, присъствала на място.

Разследването по случая продължава, като целта на органите на реда е да не допуснат подобни инциденти и да разкрият цялата мрежа, отговорна за организирането на каналджийството.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!