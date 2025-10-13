Задържаните за инцидента пред РУ-Дупница - семейство от близко село

Снимка Булфото

63-годишен мъж и съпругата му, от близкото с. Реселово, са задържани заради хвърлената самоделна бомбичка в двора на Районното управление в Дупница. Това каза на брифинг днес директорът на Областната дирекция на полицията в Кюстендил старши комисар Светослав Григоров. Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата, предава БНР.

Двамата заподозрени за инцидента са задържани в рамките на два часа, на влизане в столицата. Мъжът не е криминално проявен. Преди месеци е бил разследван за невнасяне на издръжка. Наскоро в семейството имало и скандали.

Не са ясни мотивите за хвърлената пластмасова бутилка със запалително вещество. Когато то се е задействало, се е чул се гръм като от пиратка и е бил отделен и пушек.

За щастие, няма пострадали или материални щети.

Ст. комисар Григоров не коментира предполагаемите мотиви за инцидента:

"Действията ни, освен че налагаха бързина, налагаха и прецизност, тъй като, към момента, не разполагахме с информация дали разполага с оръжия или подобни вещества в него. Затова работата, която координирахме с колегите от другите служби на МВР, чрез разпореждане на главния секретар, подходът към него беше изключително, внимателен и прецизен, за да се стигне до задържането му, без да има последствия за него и за други колеги".





За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!