Загинали и ранени при експлозия в завод за стомана в Китай

Двама души загинаха, а 66 бяха ранени днес при експлозия в завод за стомана в северната част на Китай, съобщи агенция Синхуа, цитирани от Дарик.

Експлозията е станала следобед във завод на компания "Баоган Юнайтед Стийл" в град Баотоу, в автономния район Вътрешна Монголия.

"В 5:30 ч. днес местните органи за управление на извънредни ситуации и пожарна служба съобщиха за двама загинали и петима души в неизвестност", уточни Синхуа и отбеляза, че трима от ранените са в тежко състояние.

Снимки, публикувани в социалните мрежи, показаха срутени тавани и други разрушения в завода, над който се издигат огромни облаци дим, а също изпратени на мястото пожарни коли.

Хора, живеещи на няколко километра от завода, съобщиха, че експлозията е разтърсила домовете и е пръснала стъклата на прозорците им.

Причината за взрива се разследва.

