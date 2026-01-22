Закриха заседанието на парламента, не се събра кворум

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Приемането на промените в Изборния кодекс и въпросът с новите сканиращи устройства за гласуване остана висящ в Народното събрание. След поредица от почивки, депутатите не събраха кворум и не се стигна до поисканото прегласуване на промените.

Костадин Ангелов разпусна депутатите и насрочи ново заседание за утре.

Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков каза по-рано, че причината за кризата с кворума е това, че депутати от БСП са гласували различно и така не се събира мнозинство за приемането на промените.

