реклама

Закриха заседанието на парламента, не се събра кворум

22.01.2026 / 12:04 0

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Приемането на промените в Изборния кодекс и въпросът с новите сканиращи устройства за гласуване остана висящ в Народното събрание. След поредица от почивки, депутатите не събраха кворум и не се стигна до поисканото прегласуване на промените.

Костадин Ангелов разпусна депутатите и насрочи ново заседание за утре.

Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков каза по-рано, че причината за кризата с кворума е това, че депутати от БСП са гласували различно и така не се събира мнозинство за приемането на промените.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама