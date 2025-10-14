Започва радването на пакети с хигиенни материали и храни в Кърджали

БЧК

Над 16 000 души от област Кърджали ще получат пакети с хигиенни материали и храни. Продуктите са закупени от Агенцията за социално подпомагане по линия на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Помощта е за хора в нужда и ще бъде раздавана от служители и доброволци на Българския червен кръст, съобщава БНР.

Вече са определени пунктовете по общини и графика на кампанията, каза директорът на хуманитарната организация в Кърджали Светломира Димитрова.

"Раздаваме 9 хигиенни продукта, тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под и препарат за съдове; и два хранителни - захар и спагети. В област Кърджали ще има отворени 9 временни пункта за раздаване, като временният пункт в Кърджали ще отвори на 20-и", посочи Светломира Димитрова от БЧК.

