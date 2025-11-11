Защо Тейлър Суифт не получи номинация за „Грами” тази година?

кадър: Ютуб

Слуховете, че наградите „Грами” са обърнали гръб на Тейлър Суифт се оказаха грешни. Причината певицата да не фигурира сред номинираните за 68-ите годишни отличия няма нищо общо с отношението на Академията към нея – става дума за неспазен срок, а не творческо пренебрежение, информира Нова ТВ.

За да бъдат разглеждани за награда „Грами”, музикалните издания трябва да са пуснати в периода между 31 август 2024 г. и 30 август 2025 г. Новият албум на Суифт – The Life of a Showgirl, излезе на 3 октомври 2025 г., което автоматично го изключва от настоящия цикъл на номинации.

Това не спря феновете ѝ да реагират емоционално на новината, че тя отсъства от списъка с номинираните, който бе обявен на 7 ноември. Мнозина побързаха да изразят недоволството си онлайн, преди да разберат, че причината е чисто формална.

До момента Тейлър Суифт има 58 номинации и 14 спечелени награди „Грами” в кариерата си. През 2024 г. тя влезе в историята като стана първият изпълнител, който печели четири пъти наградата „Албум на годината”, благодарение на своя проект от 2022 г. – Midnights.

