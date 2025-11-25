Защо разходките на мечки в населени места вече не са изключение?
Срещите между мечки и хора зачестяват тревожно, а нощните разходки на хищниците по улиците на села и градове вече не са изключение, а нова реалност. Причината за това поведение не е внезапна агресия, а драстична промяна в климата, която лишава животните от естествената им храна в планината. Това наложи държавата да въведе нов протокол за действие при навлизане на мечки в населени места, пише Дунав мост.
Климатът променя менюто и навиците
Между 70% и 90% от храната на кафявата мечка в България е растителна. Променящите се климатични условия – топла зима, последвана от пролетни слани и сухи лета – унищожават реколтата от диворастящи плодове, обричайки животните на глад.
"Нямаше нито джанки, нито диви череши, нито ягоди, нито бук - нищо. Това води до един недостиг на храна и кара много голяма част от животните да търсят на други места, за да могат да оцеляват", заяви Александър Дуцов от WWF, цитиран от БНТ.
Капанът на лесната храна
В търсене на алтернатива, мечките мигрират към по-ниските части и неизбежно преминават покрай населените места. Там ги привличат силните миризми от отворени контейнери, нерегламентирани сметища и остатъци от човешка храна.
"Търсят кофи за боклук, които са недобре обезопасени, необезопасени кошери, необезопасени домашни животни", обяснява Дуцов. По думите му, инфраструктурата и земеделието са ограничили животните в малки територии, оставяйки им малко опции за оцеляване.
Спокойствие в Белица
Докато дивите мечки се борят за оцеляване, в Парка за мечки в Белица ситуацията е коренно различна. Обитателите там се хранят обилно през есента, за да натрупат мазнини за зимен сън. Десет от 17-те мечки вече спят, като първа се е оттеглила мечката Мима.
Най-новите попълнения – спасените от украински зоопарк седемгодишни Фрол и Фросия, също се адаптират успешно. "Адаптират се изключително добре. Това е причината да очакваме да заспят зимен сън", сподели Вили Тричкова от парка, цитирана от обществената телевизия.
Експертите са категорични, че конфликтите между хора и мечки могат да бъдат предотвратени само чрез превенция – използване на защитени контейнери за смет и електропастири за кошерите и домашните животни.
