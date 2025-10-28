Заснеха стадо делфини в Босфора

Кадър Нова ТВ

Делфини се появиха в сърцето на Истанбул, в Босфора. Сцената предизвика голям интерес сред минувачите, които ги заснеха и споделиха кадрите в социалните мрежи. Делфините са се появили в района между Бешикташ и Сарайбурну, съобщи Нова ТВ.

Присъствието на делфини в Босфора не е рядкост, но напоследък се забелязва по-често, особено в часовете, когато морският трафик е по-слаб. Специалисти смятат, че това се дължи на подобряване на екологичното състояние на водите и по-строгия контрол върху замърсяването.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!