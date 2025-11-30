реклама

Зеленски: В идните дни може да се финализират стъпките за определяне на край на войната с достойнство

30.11.2025 / 13:32 2

Снимка ФБ

Благодарение на активната дипломация е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, необходими, за да се определи как да се сложи край на войната с достойнство, заяви във вечерното си видеообръщение в събота украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ" и Нова ТВ.

Според него украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес, американско време, където диалогът ще продължи въз основа на точките, обсъдени в Женева.

"Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и през следващите дни е възможно да се изяснят стъпките, за да се определи как да се доведе войната до достоен край", каза Зеленски.

"Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети", отбеляза той.

Както беше съобщено по-рано, Зеленски променил състава на делегацията за преговори със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия по отношение на мира. Сега тя се оглавява от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Зеленски одобри и нови директиви за украинската делегация, участваща в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия, за постигане на справедлив и траен мир.

Умеров, като ръководител на украинската делегация, вече отпътува за мирни преговори в САЩ заедно със своя екип, припомня Укринформ.

 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 44 минути)
Рейтинг: 120328 | Одобрение: 6443
Кой как отива на рожден ден? Англичанинът: с достойнство. Французинът: с торта. Украинецът: с водка. Българинът: с приятели. Кой как се връща от рожден ден? Англичанинът: с достойнство. Французинът: с домакинята. Украинецът: на четири крака. Българинът: с остатъка от водката. Кой какво си мисли докато се връща от рожден ден? Англичанинът: "Успях ли да запазя достойнството си?". Французинът: "Дъщерята май беше по хубава". Украинецът: "Много мъ' биха ама и аз удрях". Българинът: "Жалко, тортата остана - можех да взема и нея".
0
0
kjk (преди 48 минути)
Рейтинг: 158456 | Одобрение: 17436
Вампира който пие кръвта на собственния си народ !!!БолестГняв:errm:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама