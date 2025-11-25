Зеленски потвърди план за среща с Тръмп, но Белият дом отрича да е насрочена

Снимка: Президентство на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди в редовното си вечерно видеообръщение, че планира да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, за да обсъдят спорните въпроси по мирния му план, предава БНР.

"Украйна никога няма да бъде пречка пред мира, милиони украинци заслужават достоен мир", заяви Зеленски. И декларира, че е готов да работи с максимална бързина в тази насока.

Същевременно обаче говорителката на Белия дом Керълайн Левит съобщи пред Ройтерс, че в програмата на Тръмп тази седмица не е предвидена среща със Зеленски. Левит увери, че Тръмп е оптимист, че ще бъде постигнато прекратяване на огъня в Украйна и че не е пристрастен към нито една от страните във войната.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!