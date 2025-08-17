Зеленски пристига в Брюксел за среща на лидерите от "Коалицията на желаещите"

Снимка Президентство на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще пристигне днес следобед в Брюксел, съобщава в социалните мрежи председателката Урсула фон дер Лайен.

Заедно с нея Зеленски ще участва във видеоконферентната среща на лидерите на страните от "Коалицията на желаещите", а утре двамата ще се отправят заедно с европейските лидери от коалицията към Вашингтон, където утре в Белия дом ще се състои срещата Тръмп-Зеленски, съобщи говорител на ЕК, предава БНР.

"По молба на президента Зеленски, утре ще се присъединя към срещата му с президента Тръмп и с други европейски лидери в Белия дом", заяви тя.

Германския канцлер Фридрих Мерц също ще пътува до Вашингтон в понеделник за преговорите за Украйна, посочи негов говорител.

