Зеленски проведе среща с вицепремиера на Обединеното кралство за енергийна подкрепа

Снимка: Фейсбук

В петък, 16 януари, украинският президент Володимир Зеленски проведе среща с вицепремиера на Обединеното кралство Дейвид Леми, който е на посещение в Киев. Това съобщи пресслужбата на държавния глава.



Зеленски благодари на Обединеното кралство за решението да отпусне пакет за енергийна подкрепа, предаде Фокус.



"Това е много важно. Сега има много ежедневни ракетни атаки срещу нашия енергиен сектор и всяка подкрепа е голяма подкрепа. Имаме нужда от това всеки ден - за да укрепим енергийната си инфраструктура, и сме много благодарни за това“, заяви президентът.



Той отбеляза и важността на декларацията, която Украйна, Обединеното кралство и Франция подписаха в Париж.



"Много сме благодарни, че имаме тези, които подкрепят толкова много целия ни народ - целия ви народ. Последната среща с вашия министър-председател, Дейвид, беше ключова за нас. Много съм благодарен за подобни стъпки към мир. И съм много благодарен, че ние, Обединеното кралство и Франция, подписахме тази първа стъпка от ''Коалицията на желаещите''. Тази декларация е първата голяма стъпка“, подчерава Зеленски.



Дипломация и натиск върху Руската федерация



По време на срещата страните говориха и за продължаване на съвместните усилия и дипломатическата работа за постигане на достоен мир за Украйна.



Зеленски и Леми обърнаха специално внимание на политиката на санкции срещу Русия. Президентът подчерта, че Путин не демонстрира желание за прекратяване на войната и следователно партньорите трябва да увеличат натиска от санкциите.



Ситуация на бойното поле



Държавният глава също така информира подробно Леми за ситуацията на бойното поле и подчерта, че Русия губи 30 хиляди свои войници на фронта всеки месец.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!