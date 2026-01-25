Земетръсният процес в Турция променя своя характер

Снимка Пиксабей

Характерът на сеизмичния процес във вилает Балъкесир, Западна Турция, претърпява съществена промяна, съобщи експертът-сеизмолог Румяна Главчева. Районът, който беше разтърсен от силно земетресение с магнитуд 6.1 на 10 август 2025 година, показва нови признаци на нестабилност, които очертават различна от досегашната картина.

Въпреки очакванията, че след четири месеца активността ще затихне, януари 2026 година донесе нова вълна от трусове. На 21 януари беше регистриран взрив от земетресения с магнитуди до 4.6, чиито епицентри се намират на 50 километра източно от първоначалния основен трус, пише Дунав мост.

Една от най-съществените нови характеристики е проникването на трусовете на голяма дълбочина. Данните показват, че след афтършока с магнитуд 5.2 от 23 януари, огнищата са локализирани между 8 и 20 километра под земната повърхност. Това означава, че сеизмичната активност е обхванала почти цялата земна кора в региона.

"Тези характеристики очертават промяна в естеството на сеизмогенния процес", пояснява Румяна Главчева, дописен член на БАНИ и дългогодишен ръководител на секция "Сеизмология" в БАН. Нова характеристика е и 50-километровата активирана област, при положение че досега се знаеше за активни структури в сегмента Съндъргъ с дължина около 36 километра.

Исторически паралели

Провинция Балъкесир е известна със своята сеизмична история. В миналото в района са отбелязвани трусове с интензивност от осма степен, водещи до загуба на човешки живот и имущество. През миналия век са регистрирани съизмерими по сила събития през 1942 година (магнитуд 6.0) и през 1969 година (магнитуд 6.1).

Настоящата ситуация обаче е уникална с реализацията на двойка силни земетресения – първото през август и второто (магнитуд 6.0) през октомври 2025 година, което до момента не е било документирано в този регион.

