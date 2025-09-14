Земетресение разлюля Румъния

Снимка Pixabay

Земетресение с магнитуд 3.3 по скалата на Рихтер разлюля централна Румъния днес през нощта в 02:22 часа българско време. Трусът е регистриран на 13 септември 2025 година в 23:22:14.7 UTC, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC), цитирани от Дунав мост.

Епицентърът на земетресението е локализиран на 55 километра източно от град Брашов с население около 276 000 души и на 8 километра северозападно от град Нехою с население 11 300 жители.

Сеизмичното събитие се е случило на значителна дълбочина от 141 километра под земната повърхност. Координатите на епицентъра са 45.488 градуса северна ширина и 26.276 градуса източна дължина, според данните на EMSC.

Информацията за земетресението е предоставена от Националния институт по физика на земята в Букурещ (NIEP), който е отговорен за мониторинга на сеизмичната активност в Румъния.

Характеристики на региона

Регионът около Брашов е част от сеизмично активната зона в Румъния, където редовно се регистрират земетресения с различна сила. Дълбочината от 141 километра обяснява защо трусът най-вероятно не е бил усетен силно на повърхността.

Поради относително малката си сила и голямата дълбочина, земетресението не е предизвикало материални щети или паника сред населението в засегнатите райони.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!