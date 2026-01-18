Земетресение в България в 11:02 часа

снимка: НИГГГ-БАН

За земетресение с магнитуд 2.7 в района на град Гълъбово съобщават от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.

По данни на НИГГГ-БАН на 18 януари, днес, в 11:02 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд 2.7 в района на град Гълъбово, област Стара Загора!

Епицентърът е на 10 км от град Димитровград, на 30 км от град Стара Загора и на 210 км от град София.

