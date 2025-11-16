Зографският манастир чества есенния празник на свети Георги

Изображение гугъл мапс

След всенощно бдение и света литургия рано тази сутрин с литийно шествие с чудотворна икона на свети Георги българският манастир “Свети Великомъченик Георги Зограф” на Света гора отбеляза есенния празник на свети Георги (по стар стил на 16 ноември), когато мощите му са пренесени от мястото на измъчването му в Лида в Мала Азия (днешния град Лод в Израел) в новоосветен християнски храм, предава БНР.

Богослужението беше оглавено от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит и Български патриарх Даниил в съслужение с игумена на Зографския манастир архимандрит Гавриил.

В празника участваха и много поклонници от България, които се включиха в носенето на иконата на свети великомъченик Георги.

"Св. великомъченик Георги Зограф“ е български православен манастир, който се намира в монашеската република на полуостров Атон. Той е един от най-големите на Света гора и стои на 9-о място в йерархията на Светогорските манастири.

