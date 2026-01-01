1 евро за билет във Варна

Булфото

Хартиеният билет за градския транспорт във Варна ще струва 1 евро от 1 януари 2026 г. Актуализацията беше одобрена на заседание на варненския Общински съвет в края на месец ноември.

Новата стойност заменя досегашните 2 лева (около 1,02 евро) и цели по-удобно и точно разплащане. Цената на билета за 90 минути ще бъде 1,30 евро, а целодневният билет – 2 евро, посочва Радио Варна. Глобата за нередовен пътник ще е 20 евро вместо досегашните 40 лева.

Промените се отнасят за хартиените билети и пластиките, но не засягат електронните превозни документи.

Така електронният билет за един час, закупен през мобилното приложение, остава 0,51 евро.

От 2026 г. новата пластика за издаване на карта ще струва 1 евро, а дубликатът на преференциална карта – 3,50 евро.

Актуализирани са и цените на абонаментните карти след превалутирането. Картата за една линия ще бъде 18 евро на месец, 46 евро за три месеца и 92 евро за половин година. Картата за всички линии ще струва 25,50 евро месечно, 69 евро за 90 дни и 266 евро за една година.

За живеещите в селата от общината месечната карта ще бъде 20,50 евро.

