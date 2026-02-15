1 година затвор и две години без право да шофира за таксиджия, блъснал жена на пешеходна пътека в Пловдив и избягал

снимка: Булфото

Една година лишаване от свобода при първоначален общ режим и 2 години лишаване от право да управлява автомобил получи таксиметровия шофьор Атанас Килиджийски, обвинен за тежка катастрофа с пострадала пешеходка.

Делото в Районен съд – Пловдив се проведе задочно, тъй като подсъдимият е извън пределите страната и местонахождението му е неизвестно за властите.

Инцидентът стана на 18 февруари 2024 г. на кръстовището между бул. „Богомил“ и ул. „Хан Аспарух“ в Пловдив. Според обвинението Килиджийски, управлявайки лек автомобил, е нарушил правилата за движение и на пешеходна пътека е блъснал 73-годишната Веселина Грамадникова, след което е напуснал местопроизшествието.

В резултат на удара жената получила две средни телесни повреди – счупване на лява лъчева кост и счупване на лява бедрена кост, довели до трайни затруднения в движенията на ръката и крака, предава trafficnews.bg.

След катастрофата шофьорът беше задържан, но Районният съд го освободи под гаранция. Впоследствие Окръжният съд отмени тази мярка, но през това време Килиджийски вече беше напуснал страната. Така същинският процес започна и завърши в негово отсъствие.

В предходно заседание сестрата на пострадалата – Мая Димитрова, описа момента на удара. По думите ѝ двете пресичали на пешеходната пътека, когато видяла приближаващата кола и предупредила: „Този няма да спре.“ Жените ускорили крачка, но само тя стигнала до тротоара, а сестра ѝ била пометена.

Самата Грамадникова заявила, че движението било спокойно и друг автомобил спрял, за да ги пропусне, но таксито връхлетяло внезапно и не намалило скоростта дори след светлинен сигнал от друг водач.

В четвъртък съдът прие, че вината на подсъдимия е доказана, и му наложи ефективно наказание. Присъдата ще бъде приведена в изпълнение след установяването и задържането му.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Пловдив.

