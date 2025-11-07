1 на 10 деца във Варна се ражда недоносено

Пиксабей

Всяка година във Варна и областта се раждат над 3600 деца, като повече от 10% от

тях са недоносени. В най-голямото местно неонатологично отделение - СБАГАЛ

„Проф. д-р Д. Стаматов“, този процент достига дори 12%. Там се полагат грижи не

само за бебета от града и региона, но и за новородени, транспортирани от болници в

Шумен, Добрич и Търговище. На национално ниво всяко десето бебе годишно идва на

бял свят преди термина си. Това превръща преждевременното раждане в една от

най-сериозните тенденции, свързани с майчиното и детското здравеопазване у нас.

Именно в отговор на тази тревожна реалност се реализира националната кампания

„Малки стъпки на големи герои“, организирана от фондация „Нашите недоносени

деца”, с цел да насърчи устойчивата подкрепа за децата, които се раждат твърде

рано, и за техните семейства.

До 9 ноември „Люлката на надеждата“ - арт инсталация, символизираща новото

начало и надеждата за живот, ще бъде разположена в Делта Планет Мол във Варна.

Тя приканва жителите и гостите на града да се снимат до нея и да споделят своята

подкрепа в социалните мрежи с хаштаг #МалкиСтъпкиНаГолемиГерои.

Като част от кампанията се провежда и онлайн благотворителна томбола, в която

всеки може да участва с билет на стойност 10 лв. Дарителите в рамките на

инициативата получават шанс да спечелят една от специално подбраните награди,

предоставени от партньорите на Фондацията. Средствата ще бъдат използвани за

подкрепа на недоносените деца и техните семейства – както в болничния период,

така и след него.

„Преждевременното раждане е свързано с множество предизвикателства както

за самите деца, така и за техните родители. Много от семействата преминават

през периоди на несигурност, стрес и липса на подкрепа след изписването от

болницата. С тази кампания искаме не само да повишим осведомеността, но и да

насърчим истинска ангажираност, защото вярвам, че дори най-малките стъпки

могат да доведат до големи промени“ - сподели Моника Златанова, член на УС на

Фондация „Нашите недоносени деца“.

В СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ - Варна, от началото на годината досега са приети

около 180 недоносени бебета. Осем от тях са с екстремно ниско тегло под 1000 грама.

Най-малкият герой, роден тази година, е момченце с тегло едва 790 грама, което вече

е на 7 месеца и се развива добре.

„Да се родиш преждевременно е истинско изпитание“, посочва д-р Златина

Панделиева, началник на отделението по неонатология към СБАГАЛ „Проф. д-р Д.

Стаматов“ - Варна. „Тези деца идват на бял свят преди телата им да са готови за

живота извън утробата – дишат с помощта на апарати, хранят се през сонди и

преминават през много болезнени манипулации по време на престоя си в

интензивното отделение. От топлата, тиха утроба те се озовават в свят на

светлина, шум и болка, далеч от прегръдката на семейството си. Има проучвания,

че тези пациенти са подложени на над 900 манипулации за престоя си в

интензивно отделение. Ежедневно се извършва взимане на кръв чрез убождане на

петичката, поставяне на назогастрална сонда за хранене, тоалет на тубуса или

на носоглътката при деца на механична вентилация, поставяне на абокати за

венозни инфузии. Болезнено е дори свалянето на лейкопласт след тези

манипулации. Някой, който преживява толкова много болезнени манипулации, сам,

далеч от семейството си, няма как да не бъде герой.“

Фондация „Нашите недоносени деца“ подкрепя дългосрочно усилията на

неонатологичните екипи в страната. В СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“, чрез

дарителска помощ, са осигурени медицинско оборудване и консумативи, а

варненските екипи получават съдействие и чрез обучения. Наръчникът „Всичко за

недоносените бебета“, създаден от фондацията, вече достига до много от

семействата, преминаващи през предизвикателствата на преждевременното

раждане.

Около 30% от недоносените деца са изложени на риск от дългосрочни физически или

когнитивни затруднения, а приблизително 40% от техните майки преминават през

тревожност или депресивни състояния. Въпреки това, в страната все още липсват

национални програми, които да осигуряват системна и дългосрочна подкрепа.

Кампанията „Малки стъпки на големи герои“ ще продължи до 17 ноември, когато

светът отбелязва Световния ден на недоносените деца. След Варна „Люлката на

надеждата“ ще гостува и в София, като кампанията ще продължи да насърчава

обществената съпричастност и подкрепата за най-малките герои и техните

семейства.

