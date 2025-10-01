1 октомври – Световен ден на музиката

снимка: pexels.com

Празникът се провежда за първи път през 1974 г. по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва в над 120 страни. Музиката е универсален език за малки и големи, а тъкмо децата са най-истинските меломани.

Последни проучвания във Великобритания и Финландия показват, че децата възприемат с по-голяма лекота музиката, отколкото човешката реч. Учените открили, че колкото повече малчуганите слушат музика, толкова по-често се усмихват. Много педиатри вярват, че музиката притъпява болката при децата и препоръчват да пуснем на детето любимата му песен, когато е неразположено.



В последните години все по-често чуваме за магичното въздействие на класическата музика върху емоционалното и интелектуално развитие на бебетата. Учените са доказали, че не само успокоява децата, но може да ги направи и по-умни. Музиката е здраве и щастие за децата ни.



Честит празник на всички, които създават музика и на всички, които я обичат!



1 октомври в историята:



Събития



331 пр.н.е. — Големият пълководец Александър Македонски побеждава при Гавгамела армията на персийския владетел Дарий III и завладява Персийската империя.

1218 г. — Папа Хонорий III освобождава тевтонските рицари от съдебната власт на местните епископи.

1791 г. — Провежда се първото заседание на Законодателното събрание на Франция.

1814 г. — Започва Виенският конгрес, който цели да преначертае политическата карта на Европа след победата над Наполеон по-рано.

1874 г. — Избухва голям пожар в Поморие — унищожени са над 550 сгради.

1888 г. — Основан е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

1890 г. — Светият Синод на Българската православна църква окончателно се установява в София.

1890 г. — Създаден е Национален парк Йосемити в Калифорния, САЩ.

1899 г. — Съставено е 19 Правителство на България на Либералната партия начело с Тодор Иванчов.

1910 г. — Терористи взривяват сградата на вестник Лос Анджелис Таймс, загиват 21 души.

1934 г. — В испанския парламент влизат трима министри от Испанската конфедерация на независимата десница, което довежда до въстания на социалисти и анархисти в Астурия и Каталония.

1936 г. — Генерал Франциско Франко става генералисимус и държавен глава на националистическото правителство в Испания.

1938 г. — Германия анексира Судетската област.

1942 г. — Извършен е първият полет на първия американски реактивен самолет Bell XP-59 "Aircomet".

1946 г. — Приключват Нюрнбергските процеси, след като са издадени присъди срещу 24 от най-известните нацистки лидери.

1946 г. — Основана е организацията с нестопанска цел Менса.

1947 г. — Правителството на САЩ възстановява дипломатическите отношения с България след Втората световна война.

1948 г. — Основан е чешкият футболен тим Дукла в Прага.

1949 г. — Народна република България анулира договора за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ със Социалистическа федеративна република Югославия, под натиска на СССР, и започва широка идеологическа кампания срещу правителството на Йосип Броз Тито.

1949 г. — Мао Дзъдун провъзгласява създаването на Китайската народна република.

1958 г. — Мароко и Тунис се присъединяват към Лигата на арабските държави.

1960 г. — Открит е завод „Електроника“ в София; до 1972 г. е сред първите и най-големи производители на електронни калкулатори в Европа.

1967 г. — Групата Pink Floyd започва първото си турне в САЩ.

1970 г. — Състои се погребението на президента на Египет Гамал Абдел Насър, по време на което много хора са стъпкани от милионната тълпа.

1971 г. — В град Орландо, щата Флорида е открит увеселителния парк Disney World.

1977 г. — Бразилският футболист Пеле прекратява спортната си кариера.

1982 г. — Хелмут Шмит подава оставка от поста канцлер на ФРГ и е наследен на поста от Хелмут Кол.

1992 г. — Стартира Cartoon Network.

1992 г. — Създадена е Държавната агенция за българите в чужбина.

1992 г. — В Литва е въведена нова парична единица, наречена лит.

2004 г. — Открива се Тараклийският държавен университет.

2005 г. — По време на терористичен акт в индонезийския остров Бали загиват 26 души и стотици са ранени.

