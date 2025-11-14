1 тон злато купиха българите за един месец

Пиксабей

“Малко над 1000 килограма инвестиционно злато купиха българите през октомври 2025 г., което е абсолютен рекорд за страната ни в последните 15 години.” Това сподели пред Investor.bg главният дилър на “ТОП ГОЛД” ЕООД Стоян Тонев. По думите му търсенето на благородния метал е било особено силно поради факта, че цената на златото не спираше да бележи нови и нови рекорди в последните няколко години.

“След срещата на Федералния резерв на САЩ в Джаксън Хол в края на август 2025 г., на която бяха дадени индикации за трайна промяна в курса на основния лихвен процент в посока намаляване, златото отбеляза безпрецедентни 9 поредни седмици на ръст. Инвеститорите осъзнаха, че епохата на евтини пари и печатане на валути се завръща с пълна сила”, допълни управителят на “ТОП ГОЛД”.

“Търсенето на злато и сребро през октомври беше силно не само у нас. Най-големият дилър на благородни метали в Япония спря да приема поръчки за малки златни продукти под 100 гр., а големите швейцарски рафинерии удължиха сроковете си за доставка до един, а за някои продукти - дори до два месеца.” Тонев допълни още, че на пазара са се появили доста спекуланти, привлечени от желанието си за бързи печалби, което е довело до резкия скок с 20% и последвалата корекция от 10% в цената на златото.

“Корекцията от 10% в последните 10 дни на октомври уплаши част от инвеститорите в злато, но тя се дължеше изцяло на прибиране на печалби от спекулантите. Всъщност тази корекция е изключително ползотворна за златото в дългосрочен план и е идеален момент за влизане на пазара или увеличаване на експозицията”, коментира той.

Тонев също посъветва инвеститорите да обърнат специално внимание на малкия брат на златото - среброто. “Среброто все още струва 85 пъти по-малко от златото, а природното съотношение е само 15:1. Докато златото се складира, среброто, което се използва в редица индустрии (основно при фотоволтаиците), често не се рециклира и се губи. Поради тази причина вече пета поредна година ще се добие по-малко сребро, отколкото се потребява, а дефицитите са значителни - между 150 и 250 млн. тройунции годишно” и разказа как в края на август 2025 г. Американската геоложка служба (USGS) e включила среброто в списъка си с критични метали, които са есенциални за американската икономика и дори за националната сигурност на страната.

“Среброто също така е и единственият актив, който може да закупите на цена, близка до цената му през 1980 г.”, каза още Тонев и завърши с информация, че освен злато, през октомври в “ТОП ГОЛД” са продали и рекордни количества сребро.

