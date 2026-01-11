1 загинал и 10 ранени в тежки катастрофи за изминалия ден

снимка: Булфото

Един човек е загинал, а 10 са ранени при осем катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани 23 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма загинали и ранени.

От началото на месеца са станали 123 катастрофи с 14 загинали и 155 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 12 през същия период на 2025 г., се отчитат двама повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., се посочва още в информацията.

