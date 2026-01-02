1 загинал и 11 ранени при катастрофи в първия ден на годината

снимка: Булфото

Един човек е загинал и 11 са ранени при осем тежки пътнотранспортни произшествия в страната в първия ден на новата година, съобщават от МВР на своя сайт.

В София са станали шест леки пътни инцидента. Няма данни за пострадали.

Мъж на 21 години е настанен в болница с опасност за живота, след като е самокатастрофирал в оградата на пожарната в Павел баня. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация инцидентът е настъпил на 1 януари в 09:20 ч., когато лек автомобил „Ситроен“, управляван от 21-годишен мъж, е самокатастрофирал. Автомобилът е излязъл вляво по посоката си на движение и се блъска в бетонна основа на ограда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Павел баня, след което се преобръща, уточняват от пресцентъра.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!