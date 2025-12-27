1 загинал и 17 ранени в тежки катастрофи за изминалия ден
снимка,архив: Булфото
Един човек е загинал, а 17 са ранени при пътни инциденти през изминалото денонощие в България, съобщиха на интернет сайта си на МВР. На територията на страната са станали 13 пътнотранспортни (ПТП) произшествия.
За София са регистрирани 15 леки произшествия, без жертви и загинали.
От началото на годината МВР отчита 446 жертви на ПТП, ранени са 8201 души.
