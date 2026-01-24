1 загинал и 17 ранени в тежки катастрофи за изминалия ден

снимка: Булфото

През изминалото денонощие на територията на страната са регистрирани 17 тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 25 са ранени, съобщиха от МВР.

В София са станали 27 леки катастрофи и три тежки, при които има трима ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите (19) през същия период на 2025 г., се отчитат седем повече загинали участници в движението през 2026 г.

От началото на годината загиналите при катастрофи са 26, а ранените 352. Произшествията със загинал и ранени са 293.

