1 загинал и 23 ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Един човек е загинал и 23-ма са ранени при 18 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. В София са регистрирани две тежки и 21 леки катастрофи. Петима души са ранени.

От началото на годината са станали 4633 пътни произшествия, при които са ранени 5823 и загинали - 295.

От днес влизат в сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г., припомня БТА.

В анализ, подготвен от експертите на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП) за съвместната рубрика с БТА „На пътя животът е с предимство“, от агенцията разясняват какви са основните промени, засягащи участниците в движението.

