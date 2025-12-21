реклама

1 загинал и 27 ранени при пътни произшествия в страната за изминалия ден

21.12.2025 / 11:20 0

снимка: Булфото

Един човек е загинал и 27 са ранени при 22 пътнотранспортни пътешествия в страната през изминалото денонощие, съобщават на сайта на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Вчера около 8:30 ч. сутринта момиче на 18 години загина при катастрофа край село Казашко, съобщиха за БТА от дирекцията на полицията във Варна.  

На 20 декември в София са станали 31 леки пътни инцидента и една тежка катастрофа, пострадали са двама души.  

През изминалото денонощие е получена допълнителна информация за още двама починали участници в движението при две пътнотранспортни произшествия, настъпили през предходен период, информират от МВР. 

Загиналите при катастрофи от началото на годината вече са 442-ма души. При сравнение с реалните данни за загиналите (466) през същия период на 2024 г. се отчитат с 24-ма по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., показва статистиката на МВР.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама